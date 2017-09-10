تعرف على التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام طلائع الجيش

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سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء اليوم الأحد، وذلك حينما يستقبل فريق طلائع الجيش على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بإختيار التشكيلة الأتية من أجل خوض هذه المباراة:-

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد الدين سمير – رامي ربيعة – حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو

على أن يكون متواجداً على دكة البدلاء للمارد الأحمر كلاً من أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – محمد هاني – محمد نجيب – إسلام محارب – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – أحمد ياسر ريان.

هذا وسيكون المارد الأحمر مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك لكي تكون إنطلاقته مثالية في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري المصري للموسم الثالث على التوالي، علماً بأنه في حالة نجاحه في تحقيق ذلك سوف يكون هو اللقب ال 40 في تاريخ النادي الأهلي على صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، وبالتالي سيضع الفريق حينها النجمة الرابعة على قميصه في الموسم المقبل.

ولكن الأمر المؤكد أن المشوار سوف يكون في غاية الصعوبة، وربما ما يُزيد الأمور تعقيداً أن المارد الأحمر لم يتعرض إلي أي هزيمة على الصعيد المحلي في الموسم الماضي، وبالتالي فإن جميع الأندية التي ستقابله ستكون متحمسة للغاية من أجل الفوز عليه وكسر رقمه القياسي.

ومن جهة أخرى تُعد هذه المباراة بالنسبة للمارد الأحمر أمام فريق طلائع الجيش بمثابة أفضل تحضير ممكن، وذلك إستعداداً للموقعة المرتقبة التي تنتظره في مطلع الأسبوع المقبل حينما يستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.