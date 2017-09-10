موعد مباراة وست هام يونايتد وهادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق وست هام يونايتد لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون يوم غداً الأثنين على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق وست هام يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش عازماً على كتابة صفحة جديدة مع جماهيره في الموسم الحالي، وذلك عقب إنطلاقته الكارثية على مستوى البريمرليغ فعقب مرور 3 جولات لم يتمكن الفريق اللندني من تحقيق أي فوز على الإطلاق، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تعرض الفريق أيضاً إلي 3 هزائم قاسية.

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وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير وخاصة في ظل التعاقدات القوية للغاية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان الجميع يتوقع أن يُنافس فريق وست هام يونايتد على أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي على أقل تقدير، ولكن يبدو الآن أنه سوف يُنافس و يُصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعلى صعيد ترتيب البريمرليغ يحتل فريق وست هام يونايتد حالياً المركز العشرين والآخير ولا يمتلك في رصيده أي نقطة حتى الآن، وإضافة لذلك أيضاً سجل هدفين فقط فيما إستقبلت شباكه 10 أهداف كاملة، مما يُزيد من حجم الضغوطات على الفريق وخاصة مدربه سلافين بيليتش الذي أصبح مُهدداً بشكل فعلي بالإقالة من منصبه، مثلما كان الوضع في الموسم الماضي ولكن ما أنقذه حينها أنه أنقذ الفريق من شبح الهبوط.

وكان فريق وست هام يونايتد قد بدأ مشواره بتعرضه إلي خسارة ثقيلة خارج أرضه على يد فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة خارج أرضه على يد فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الثالثة تعرض إلي خسارة قاسية أخرى خارج أرضه على يد فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.