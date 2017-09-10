موعد مباراة ملقا ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق ملقا لإستقبال نظيره فريق لاس بالماس يوم غداً الأثنين على أرضية ملعب لاروساليدا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ملقا المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني ميتشيل عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك بعدما تعرض الفريق إلي خسارتين في أول جولتين من عمر الليغا الإسبانية، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير والتي كانت تتوقع أن يُنافس فريقها على المقاعد الأوروبية في الموسم الحالي.

Advertisements

وخاصة بعد الأداء الرائع والمتميز الذي قدمه الفريق طوال الدور الثاني من عمر الموسم الماضي، وتحديداً منذ تولي المدرب الإسباني ميتشيل زمام الأمور في الفريق، ولكن المفاجأة حدثت مع إنطلاقة الموسم الحالي وخاصة وأن الفريق لم يُقدم حتى أداء طيب وكان سيئاً للغاية، إلا أن جماهير نادي ملقا تأمل الآن أن يكون فريقها قد إستفاد بأفضل طريقة ممكنة من فترة التوقف الدولي الماضية، وأن يكون المدرب ميتشيل قد أعاد ترتيب أوراقه بالشكل الصحيح حتى يعود الفريق إلي سكة الإنتصارات من جديد.

ولا شك أن فريق ملقا قد تأثر كثيراً بعدما رحل عنه المهاجم الإسباني الواعد ساندرو راميريز في الصيف الحالي، والذي إنتقل بدوره إلي صفوف نادي إيفرتون في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 3 مليون جنيه إسترليني فقط وهي التي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب.

وعلى صعيد ترتيب الليغا يحتل فريق ملقا حالياً المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق، أما على الجانب الآخر فيبدو الوضع متشابهاً أيضاً بالنسبة لفريق لاس بالماس حيث يحتل هو الآخر المركز العشرين والآخير في ترتيب الليغا ولا يمتلك أيضاً أي نقطة في رصيده حتى هذه اللحظة.

وكان فريق ملقا قد بدأ مشواره في الليغا بتعرضه للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق إيبار بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة أيضاً وهذه المرة خارج أرضه على يد فريق جيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ.