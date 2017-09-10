موعد مباراة إنبي وسموحة في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق إنبي بضيفه فريق سموحة يوم غداً الأثنين في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سموحة المواجهة تحت قيادة مدربه التشيكي فرانز شتراكا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل تحقيق إنطلاقة مثالية في مشوار الفريق في مسابقة الدوري في الموسم الحالي، وخاصة وأن الهدف الرئيسي للفريق السكندري مع نهاية الموسم هو إنهاء الدوري ضمن الأربعة الكبار حتى يتسنى له المشاركة في المسابقات الأفريقية في العام بعد المقبل.

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وذلك سواء كان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو كان في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن فريق سموحة كان مُشاركاً في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام الحالي، ولكنه تم إقصائه من دور المجموعات من عمر المسابقة حينما كان الفريق تحت قيادة المدرب المصري الواعد مؤمن سليمان.

ومن أجل خوض المباراة أمام فريق إنبي أعلن المدرب فرانز شتراكا قائمة فريق سموحة التي ستكون متواجدة في يوم المباراة، وهي: محمد أبو جبل – أحمد يحيى – السيد فريد – ياسر إبراهيم – أحمد حمص – محمود معاذ – عبد الله بكري – رجب بكار – طارق طه – باتريك مالو – بويان ناجيدوف – وليد حسن – بانو دياوارا – إسلام سري – محمود عبد العزيز – حسام حسن – أحمد نبيل مانجا – أحمد مصطفى – أوميد أوكيري – ناصر ماهر – محمد حمدي زكي.

أما على الجانب الآخر فسوف يسعى فريق إنبي وتحت قيادة مدربه المصري طارق العشري إلي بداية مثالية أيضاً لبطولة الدوري ويبقى الهدف هو ذاته أيضاً بالنسبة للفريق البترولي، ومن أجل خوض المباراة قام المدرب طارق العشري بإختيار قائمة من 23 لاعباً وهم:-