موعد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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يصطدم فريق الهلال السعودي بضيفه فريق العين الإماراتي في قمة نارية من العيار الثقيل اليوم الأثنين على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز باحثاً عن حسم الأمور وتحقيق الإنتصار من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة بعدما نجح في العودة من موقعة الذهاب في الإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولكن تلك النتيجة أيضاً تُعد في غاية الخطورة على الزعيم فأي تعادل إيجابي في المباراة سيؤهل مباشرة فريق العين إلي المربع الذهبي.

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وبالتالي فإن المباراة سوف تكون في غاية الإثارة بين الطرفين، وربما ما سيُعطي فريق الهلال أفضلية نسبية على حساب ضيفه أنه سيخوض اللقاء وسط حضور جماهيري كبير من أجل دعمه لتحقيق الفوز ولا شئ غيره وحسم الأمور دون الحاجة إلي الذهاب إلي الأوقات الإضافية أو إلي ركلات الترجيح في نهاية المطاف.

أما على الجانب الآخر وعلى الرغم من التعادل السلبي في موقعة الذهاب على أرضه، إلا أن فريق العين وتحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش يثق كثيراً في قدرته على العودة ببطاقة التأهل من العاصمة السعودية الرياض، وخاصة لما يمتلكه فريق العين من تشكيلة في غاية القوة ولعل من أبرز النجوم في هذه التشكيلة هو أفضل لاعب في أسيا في العام الماضي 2016 م عمر عبد الرحمن.

ولا شك أن هدف العين ليس فقط تخطي عقبة الدور ربع النهائي، وإنما يرغب في التتويج باللقب الأسيوي وخاصة بعدما وصل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة في العام الماضي ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.

ومن جهته قام الإتحاد الأسيوي لكرة القدم بتعيين الأوزبكي رافشان إيرماتوف حكماً رئيسياً لهذه الموقعة المرتقبة، وذلك حتى يكون حكم اللقاء على مستوى المباراة والتي من المتوقع أن تكون صعبة أيضاً على الحكم.