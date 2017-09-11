تعرف على أبرز ما قاله مدرب الهلال رامون دياز قبل مواجهة العين

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أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بأن فريقه جاهزاً من أجل الموقعة المرتقبة التي تنتظره أمام فريق العين الإماراتي، والتي ستُقام اليوم الأثنين على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجائت تصريحات المدرب رامون دياز من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم أمس الأحد للحديث عن أخر تحضيرات الفريق الهلالي للمباراة المنتظرة، وأضاف المدرب رامون دياز أيضاً في حديثه أن فريقه سيدخل المباراة من أجل البحث عن الفوز وخطف بطاقة التأهل فقط، وذلك على الرغم من بعض الغيابات التي سيُعاني منها فريق الهلال في المباراة.

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كما أشار أيضاً المدرب رامون دياز أن المباراة سوف تكون ذات طابع هجومي بين الفريقين، ولكن فريقه يملك الحلول الكثيرة من أجل تحقيق الإنتصار ومن أبرز هذه الحلول هي حضور الجماهير في مدرجات ملعب الملك فهد بغزارة.

وفي إطار حديثه أيضاً أكد المدرب رامون دياز أن كل لاعب من فريق الهلال شارك مع المنتخب السعودي لديه العقلية الإحترافية المميزة بالخروج من فرحة تأهل المنتخب السعودي للمونديال، والدخول في مباراة مهمة في بطولة مختلفة تعني لنادي الهلال وجماهيره الشئ الكثير، كما بارك أيضاً المدرب رامون دياز للشعب السعودي بالتأهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي سياق المؤتمر الصحفي أيضاً أكد عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال أن فريقه سيتعامل مع البطولة الأسيوية بسياسة خطوة بخطوة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنها بطولة في غاية الأهمية بالنسبة لنادي الهلال.

كما تمنى الحارس أيضاً أن يظهر فريق الهلال بمستوى مشرف يعكس قوة إستعداده لخوض هذه المباراة، وتمنى أيضاً أن لا يتأثر الفريق بالغيابات داعياً الجماهير الهلالية بالحضور الفعال ومساندة الجماهير كما هو معتاد دائماً في هذه المباريات المهمة والكبيرة، وبالتالي فإن مدرجات ملعب الملك فهد من المنتظر أن تكون كاملة العدد اليوم الأثنين لدعم فريق الهلال وهو ما سيُشكل صعوبات كبيرة على فريق العين.