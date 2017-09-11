موعد مباراة بنفيكا وسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لإستقبال نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي يوم غداً الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب النور بمدينة لشبونة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بنفيكا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره لكي تكون إنطلاقته مثالية في أعرق المسابقات الأوروبية، وخاصة وأنه يرغب في التأهل إلي الدور ثمن النهائي عن هذه المجموعة، وبكل تأكيد لن يكون ذلك الأمر سهلاً على الإطلاق حيث تضم المجموعة الأولى أيضاً كلاً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق بازل السويسري.

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ومن المتوقع بنسبة كبيرة للغاية أن يحسم فريق مانشستر يونايتد صدارة هذه المجموعة نظراً لخبرته الكبيرة في هذه المسابقة ولما يمتلكه من نجوم عالمية في تشكيلته، لذا سيكون الصراع شرساً بين بقية فرق المجموعة على كلاً من المركز الثاني المؤهل إلي الدور المقبل أيضاً، والمركز الثالث بدرجة أقل المؤهل بدوره إلي دور ال 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ولا شك أن فريق بنفيكا ستكون له أفضلية كبيرة في هذه المباراة نظراً لكونه سيخوض اللقاء على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره، والتي تحلم بدورها بأن يذهب فريقها أبعد نقطة ممكنة في المسابقة وعدم الإكتفاء فقط بالتأهل إلي الدور ثمن النهائي مثلما يحدث في كل موسم من المواسم السابقة.

أما على الجانب الآخر فسيدخل فريق سيسكا موسكو المواجهة أيضاً عازماً على تحقيق الفوز فقط، ولكن وفي الوقت ذاته إذا عاد الفريق الروسي بنقطة واحدة فقط من خارج أرضه ومن أمام فريق عريق مثل فريق بنفيكا فلن يكون ذلك سيئاً على الإطلاق، ويبقى الهدف الرئيسي لفريق سيسكا موسكو في هذه النسخة هو التأهل إلي الدور المقبل أو الإلتحاق بمسابقة الدوري الأوروبي على الأقل وعدم الإكتفاء فقط بالمشاركة وتوديع المسابقة من دور المجموعات مثلما حدث في الموسم الماضي حينما إحتل المركز الرابع في مجموعته.