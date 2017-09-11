موعد مباراة مانشستر يونايتد وبازل في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدشين عودته إلي أعرق المسابقات الأوروبية حينما يستقبل فريق بازل السويسري يوم غداً الثلاثاء على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على تحقيق إنطلاقة مثالية له في دوري الأبطال من خلال تحقيق الفوز بنتيجة عريضة على حساب ضيفه فريق بازل، وذلك من أجل إثبات قدرته لجميع الأندية الأوروبية على أنه قد عاد من جديد على الصعيد الأوروبي مثلما كان حاله أيام مدربه الأسطوري سابقاً السير أليكس فيرغسون.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب جوزيه مورينيو يُدرك جيداً أن المباراة التي ستجمع فريقه بفريق بازل لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك نظراً لخبرة الفريق السويسري في المسابقة الأوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أدت هذه الخبرة إلي جعله فريق مزعج لأي فريق مهما كان إسمه.

ولكن جماهير مسرح الأحلام أولد ترافورد تثق كثيراً في قدرة فريقها على تخطي هذه المجموعة، والتي تضم أيضاً كلاً من فريق بنفيكا البرتغالي وفريق سيسكا موسكو الروسي، ولا يقتصر هدف الجماهير فقط على التأهل إلي الدور ثمن النهائي بل يرغب الجميع ويحلم بذهاب فريق مانشستر يونايتد إلي أبعد نقطة ممكنة في البطولة ولم لا المنافسة على اللقب الأوروبي بقوة أو على الأقل الوصول إلي المربع الذهبي في نهاية المطاف.

ولعل إنطلاقة الفريق الرائعة على المستوى المحلي في الموسم الحالي سوف تُشكل له دافعاً معنوياً كبيراً في هذه المباراة، حيث حقق فريق مانشستر يونايتد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 إنتصارات متتالية وسقط في فخ التعادل مرة واحدة، مما جعله يتربع على عرش صدارة البريمرليغ رفقة جاره فريق مانشستر سيتي على أمل أن يحسم اللقب في نهاية المطاف.