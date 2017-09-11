موعد مباراة بايرن ميونخ وأندرلخت في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لإستقبال نظيره فريق أندرلخت البلجيكي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة الآخيرة التي تعرض لها الفريق البافاري على الصعيد المحلي، حيث خسر خارج أرضه على يد مُضيفه فريق هوفنهايم بهدفين مقابل لا شئ في إطار الجولة الثالثة من عمر البوندسليغا.

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وبالتالي فإن القلق قد عاد من جديد بين جماهير نادي بايرن ميونخ مثلما كان الحال في المعسكر الصيفي الماضي للفريق قبيل إنطلاقة الموسم الحالي مباشرة، ولعل ما ساهم في إزالة ذلك القلق هو فوز الفريق البافاري بلقب كأس السوبر الألماني على حساب غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند، ومن ثم تحقيقه لفوزين في أول جولتين من عمر البوندسليغا مما جعل الجميع يعتقد بأن فريق بايرن ميونخ قد عاد إلي المسار الصحيح من جديد.

ولكن الخسارة الآخيرة لفريق بايرن ميونخ أكدت بأن الفريق يُعاني من أخطاء فادحة على مستوى خطه الدفاعي، وإضافة لذلك أيضاً يُعاني من العشوائية وعدم التنظيم على مستوى خطه الهجومي وبالتالي فإن الفريق أصبح في أزمة حقيقية، وبكل تأكيد لن يخرج من هذه الأزمة إلا من خلال طريق واحد فقط، وهو تحقيق فوز كاسح على حساب ضيفه فريق أندرلخت في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاصة وأن الفريق البافاري ينتظره في الأسابيع المقبلة مواجهات في غاية الصعوبة، وذلك سواء على صعيد البوندسليغا أو على صعيد دوري الأبطال، مما يُحتم على مدربه كارلو أنشيلوتي ضرورة إصلاح كل العيوب المتواجدة في الفريق، حتى يتمكن الفريق البافاري من التألق من جديد وتحقيق النتائج الإيجابية في إطار سعيه لتحقيق الثلاثية مع نهاية الموسم الحالي.