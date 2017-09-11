موعد مباراة سيلتك وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيلتك الإسكتلندي في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره حتى تكون إنطلاقته مثالية في أعرق المسابقات الأوروبية، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب أوناي إيمري جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سيخوض المباراة خارج أرضه وفي واحد من أصعب الملاعب في القارة الأوروبية لما يتميز به جمهوره من حماس شديد في تشجيع فريقهم خاصة في دوري الأبطال.

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ولكن الفريق الباريسي سيكون مختلفاً تماماً عن أي مشاركة له في دوري الأبطال في السنوات القليلة الماضية، وذلك لما أصبح الفريق يمتلكه من نجوم عالمية من شأنها أن تُساعد الفريق على التطور أكثر والمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي، والذي ترغب الجماهير الباريسية في التتويج به لأول مرة في تاريخها.

ويكفي فقط أن نقول أن الفريق الباريسي قد أصبح يضم في صفوفه كلاً من النجم البرازيلي نيمار جونيور والنجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس، مما سيُعطي فريق باريس سان جيرمان قوة كبيرة جداً، ولعل ذلك الأمر كان واضحاً بصورة جلية في إنطلاقة الفريق في الموسم الحالي، حيث فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي كما حقق 5 إنتصارات متتالية في الدوري الفرنسي مما جعله يتربع على عرش الصدارة وحيداً دون أي شريك.

أما على الجانب الآخر فيُدرك فريق سيلتك جيداً وتحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز أنه لا يمتلك حظوظاً كبيرة في هذه المجموعة، وذلك نظراً لتواجد فيها أيضاً فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق أندرلخت البلجيكي، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من المنافسة بقوة وتقديم أداء جيد من أجل إسعاد جماهيره على الأقل.