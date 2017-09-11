موعد مباراة تشيلسي وكاراباخ في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لتدشين عودته من جديد إلي أعرق المسابقات الأوروبيةحينما يستقبل فريق كاراباخ من أذربيجان في موقعة سهلة نسبياً في يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنفراد بصدارة هذه المجموعة الحديدية منذ الجولة الأولى وخاصة لآنها تضم أيضاً كلاً من فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق روما الإيطالي، مما سيجعل الصراع فيها على بطاقتي التأهل إلي الدور ثمن النهائي في غاية الصعوبة.

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ولكن فريق البلوز يُدرك جيداً أنه لا مجال للتعثر أمام ضيفه فريق كاراباخ، وخاصة في ظل الصدام المرتقب في هذه الجولة أيضاً بين فريق روما وضيفه فريق أتليتكو مدريد، مما سيُعطي فريق تشيلسي فرصة تصدر المجموعة في حالة إنتهاء القمة الآخرى بالتعادل على سبيل المثال.

ولا شك أن جماهير النادي اللندني قد إشتاقت كثيراً لدوري الأبطال، وذلك على الرغم من أن فريق تشيلسي قد غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي فقط، علماً بأن طموحات هذه الجماهير كبيرة جداً حيث ترغب في تتويج فريقها باللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، ولكن المدرب أنطونيو كونتي يُدرك جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق في ظل عراقة جميع الأندية المشاركة في هذه البطولة، مما سيجعل حصد لقبها في غاية الصعوبة على أي فريق مهما كان إسمه.

وعلى الرغم من أن إنطلاقة فريق تشيلسي في الموسم الحالي لم تكن جيدة على الإطلاق، إلا أن الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تمكن سريعاً من إستعادة عافيته بشكل مثالي، حيث حقق 3 إنتصارات متتالية على صعيد البريمرليغ بعدما كان قد تعثر في المباراة الإفتتاحية على أرضه.