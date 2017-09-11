موعد مباراة روما وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يصطدم فريق روما الإيطالي بضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني في قمة نارية من العيار الثقيل يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق روما موقعة القمة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد دي فرانشيسكو باحثاً عن الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط حضور كبير من جماهيره، والتي تحلم في أن يتألق فريقها في المسابقة الأعرق أوروبياً ولم لا الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وذلك على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً نظراً للمجموعة الحديدية التي يتواجد بها فريق العاصمة.

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فبجانب فريق أتليتكو مدريد تضم المجموعة أيضاً فريق تشيلسي الإنجليزي وإضافة إلي أسهل فريق في المجموعة ربما وهو فريق كاراباخ من أذربيجان، وبالتالي فإن الصراع من المتوقع أن يكون شرساً للغاية من أجل حسم كلاً من بطاقتي التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

أما على الجانب الآخر فسيدخل الفريق الضيف أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في لقائه الماضي ضد مُضيفه فريق فالنسيا ضمن الجولة الثالثة من عمر الليغا الإسبانية.

حيث يُعتبر ذلك التعادل هو الثاني لفريق الروخي بلانكوس في الليغا في الموسم الحالي، مما جعله يبتعد عن صدارة الترتيب منذ الوهلة الأولى وهو الأمر الذي لم يكن يرغب في حدوثه أي مناصر لفريق الأتليتي، وخاصة وأن جماهير الروخي بلانكوس ترغب في أن يُنافس فريقها على كلاً من لقب الليغا ولقب دوري الأبطال في الموسم الحالي وخاصة أيضاً بعدما إنتقل الفريق إلي ملعبه الجديد الذي لم يلعب عليه حتى الآن أي مباراة.

وعلى صعيد دوري الأبطال تأمل جماهير الأتليتي في أن يتمكن الفريق من كسر النحس الذي طارده في السنوات القليلة الماضية والذي منعه من التتويج باللقب على الرغم من وصوله إلي الدور النهائي في مناسبتين.