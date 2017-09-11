موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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تشهد أرضية ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة يوم غداً الثلاثاء قمة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق برشلونة الإسباني بضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الفريق الكتالوني المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل إثبات تعافيه بشكل كامل من الإنطلاقة السيئة له في الموسم الحالي وإعادة الثقة والبسمة لجماهير العريضة من جديد، ولكن ومن جهة أخرى سيكون الفوز على فريق اليوفي من أجل الثأر بعدما كان فريق البارسا قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من نسخة الموسم الماضي على يد الفريق ذاته.

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حيث كان فريق يوفنتوس قد فاز في موقعة الذهاب في تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم إنتهت موقعة الإياب في برشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين، مما سيجعل البارسا عازماً بقيادة الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز والوافد الجديد عثماني ديمبيلي على رد إعتباره أمام الفريق الإيطالي.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق يوفنتوس تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري مستعداً بأفضل صورة ممكنة لهذه الموقعة المرتقبة، فعلى الرغم من خسارة فريق السيدة العجوز لقب كأس السوبر الإيطالي في إنطلاقة الموسم الحالي، إلا أن الفريق سرعان ما إستعاد عافيته وحقق 3 إنتصارات متتالية على صعيد الدوري الإيطالي مما جعله يتربع على عرش الصدارة في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للكالتشيو للموسم السابع على التوالي.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة الإختبار الحقيقي لخط دفاع فريق يوفنتوس، وخاصة بعدما رحل عنه كلاً من الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي الوقت ذاته أيضاً ستكون المباراة إختبار لخط هجوم البيانكونيري بعدما تم تدعيمه بالمزيد من العناصر البارزة.