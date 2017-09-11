موعد مباراة أولمبياكوس وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق أولمبياكوس اليوناني لإستقبال نظيره فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الطرفين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأنهما يعلمان جيداً أنهما لن يتمكنا من المنافسة إلا على المركز الثالث المؤهل إلي دور ال 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك نظراً لصعوبة المجموعة كثيراً التي تضم أيضاً كلاً من العملاقين فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق برشلونة الإسباني.

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مما يؤكد على أن الصراع على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة نحو الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة شبه محسوم بين فريقي البارسا واليوفي، ليبقى الصراع على المركز الثالث مفتوحاً بين فريقي أولمبياكوس وسبورتينغ لشبونة، وذلك من أجل تفادي الإقصاء من دور المجموعات مباشرة بإحتلال المركز الرابع.

ولا شك أن فريق سبورتينغ لشبونة لديه حظوظ أقوى في الظفر بالمركز الثالث في نهاية المطاف، وخاصة وأنه يتولي تدريبه المدرب المخضرم جورج جيسوس وإضافة لذلك سيخوض مباراة العودة أمام فريق أولمبياكوس في مدينة لشبونة، مما يُعطيه أفضلية كبيرة للغاية مع بقاء أيضاً جميع الإحتمالات واردة وخاصة بسبب خبرة فريق أولمبياكوس هو الآخر في دوري الأبطال في السنوات الماضية مثله مثل فريق سبورتينغ لشبونة.

وعلى الصعيد المحلي يبدو الوضع متشابهاً بالنسبة لكلاً من الفريقين، حيث يحتل فريق أولمبياكوس حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري اليوناني وذلك مناصفة مع المتصدر فريق أيك أثينا الذي يتفوق بفارق الأهداف، أما على الجانب الآخر فيحتل فريق سبورتينغ لشبونة حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي مناصفة مع المتصدر فريق بورتو الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف أيضاً.

علماً بأن كل فريق منهما قد تعثر في مباراته الآخيرة على الصعيد المحلي، حيث سقط فريق أولمبياكوس في فخ التعادل خارج أرضه، فيما تعرض فريق سبورتينغ لشبونة للخسارة خارج أرضه أيضاً.