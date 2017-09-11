موعد مباراة غوانغجو إيفرغراند وشانغهاي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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يستعد فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني لإستقبال نظيره فريق شانغهاي الصيني يوم غداً الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غوانغجو إيفراغراند المواجهة تحت قيادة مدربه البرازيلي المخضرم عازماً على تدارك نتيجة موقعة الذهاب الكارثية، والتي كانت قد إنتهت على وقع فوز كاسح لفريق شانغهاي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل حظوظ فريق غوانغجو في التأهل إلي الدور نصف النهائي ضئيلة للغاية، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من المحاولة أو على الأقل تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهيره.

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أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق شانغهاي تحت قيادة مدربه البرتغالي أندريه فيلاش بواش قريباً للغاية من التأهل إلي المربع الذهبي، وبكل تأكيد سيدخل المباراة بأعصاب هادئة وسيترك الإستحواذ على الكرة لأصحاب الأرض مع التركيز على الهجمات المرتدة القاتلة من أجل حسم الأمور نهائياً وبشكل رسمي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب أندريه فيلاش بواش يُدرك جيداً بأن الأمور لن تُحسم إلا مع صافرة الحكم في نهاية اللقاء.

وعلى الصعيد المحلي تبدو الحال أفضل بالنسبة لفريق غوانغجو إيفرغراند، حيث يتصدر الآخير ترتيب الدوري الصيني ويمتلك في رصيده 56 نقطة، فيما يحتل فريق شانغهاي المركز الثاني ويمتلك في رصيده 48 نقطة.

أما على صعيد المواجهات المباشرة سنجد أن فريق شانغهاي قد نجح في الفوز على فريق غوانغجو إيفرغراند في أخر لقائين رسميين جمع بين الطرفين، حيث كان اللقاء الأول في اليوم السادس عشر من شهر أغسطس الماضي في إطار مسابقة كأس الصين 2017 م، وفيه فاز فريق شانغهاي على حساب ضيفه فريق غوانغجو إيفرغراند بهدفين مقابل هدف واحد.

أما اللقاء الثاني فكان في اليوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي أيضاً في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، وفيه فاز فريق شانغهاي أيضاً على حساب ضيفه ولكن هذه المرة بأربعة أهداف مقابل لا شئ.