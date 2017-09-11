موعد مباراة أهلي جدة وبيرسبوليس في دوري أبطال أسيا 2017 م

Advertisements

يستعد فريق أهلي جدة السعودي لإستقبال نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لإعتبارات دولية، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أهلي جدة المواجهة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف باحثاً عن تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك حتى يضمن تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بعدما إنتهت موقعة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي كانت تُعتبر تُلعب على أرض فريق بيرسبوليس.

Advertisements

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب سيرجي ريبروف يُدرك جيداً أن فريقه يجب أن يدخل المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز فقط ولا شئ غيره بعيداً عن أي حسابات أخرى، وذلك تفادياً لحدوث أي مفاجأة من جانب الفريق الإيراني الذي تمكن من تسجيل هدفين في موقعة الذهاب بعدما كان متأخراً في النتيجة بهدفين.

مما يؤكد بدوره أن الفريق الإيراني يمتلك الحلول الهجومية اللازمة من أجل الإنقضاض على دفاعات فريق أهلي جدة، وبالتالي فإن مواجهة سلاح الهجوم بالهجوم هي أفضل وسيلة ممكنة من أجل تحقيق الفوز في المباراة والتأهل للمربع الذهبي في إطار سعي كلاً من الفريقين للتتويج باللقب الأسيوي في نهاية المطاف.

وفي سياق المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد المدرب سيرجي ريبروف أن المباراة تُعد في غاية الأهمية وخاصة بعد التعادل في موقعة الذهاب، مُشيراً إلي أن البطولة الأسيوية ذات طابع قوي والمنافسة فيها شديدة للغاية.

وحينما تم سؤاله عن موقعة الذهاب أكد المدرب سيرجي ريبروف بأنه لم يكن راضياً عن الأخطاء التي إرتكبها فريقه والمطلوب الآن هو معالجة هذه الأخطاء، كما أضاف أيضاً أنه قد تحدث مع جميع اللاعبين في الفريق حول هذه المباراة مُشيراً إلي أنه هناك إصرار كبير لدى الجميع لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.