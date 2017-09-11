حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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باتت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م على بُعد مباراة واحدة فقط من نهايتها، وهي تلك المباراة التي ستُقام اليوم الأثنين حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق هادرسفيلد تاون على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز نتائج هذه الجولة.

حيث إكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق ليفربول في موقعة القمة بخمسة أهداف مقابل لا شئ في مفاجأة لم يتوقعها أي حد وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وتناوب على تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي كلاً من سيرخيو أغويرو عند الدقيقة الرابعة والعشرين وغابرييل جيسوس عند الدقيقة الخامسة والأربعين والدقيقة الثالثة والخمسين وليروي ساني عند الدقيقة السابعة والسبعين والدقيقة التسعين.

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وفي لقاء أخر حقق فريق أرسنال فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على حساب ضيفه فريق بورنموث على أرضية ملعب الإمارات، وتناوب على تسجيل أهداف فريق أرسنال كلاً من داني ويلباك عند الدقيقة الخامسة والدقيقة الخمسين وألكسندر لاكازيت عند الدقيقة السابعة والعشرين.

كما حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق السبيرز كلاً من هاري كين عند الدقيقة الثامنة والعشرين والدقيقة السادسة والأربعين وكريستيان إريكسن عند الدقيقة الثانية والأربعين.

فيما حقق حامل اللقب فريق تشيلسي فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق تشيلسي كلاً من ألفارو موراتا عند الدقيقة الحادية والأربعين ونغولو كانتي عند الدقيقة الخمسين، أما هدف فريق ليستر سيتي الوحيد فقد سجله جيمي فاردي عند الدقيقة الثانية والستين.

أما فريق مانشستر يونايتد فقد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مُضيفه فريق ستوك سيتي، وسجل أهداف فريق مانشستر يونايتد كلاً من ماركوس راشفورد عند الدقيقة الخامسة والأربعين وروميلو لوكاكو عند الدقيقة السابعة والخمسين، فيما سجل أهداف فريق ستوك سيتي الكاميروني إريك شوبو موتينغ عند الدقيقة الثالثة والأربعين والدقيقة الثالثة والستين.