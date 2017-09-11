حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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شهدت الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م إستمرار تألق كبار الكرة الإيطالية، وذلك بإستثناء كلاً من فريق ميلان الذي تعرض إلي خسارة قاسية وفريق روما والذي تأجلت مباراته ضد مُضيفه فريق سامبدوريا إلي وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز نتائج هذه الجولة.

حيث حقق حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق اليوفي كلاً من بيرباريام بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة السابعة عشر وغونزالو هيغواين عند الدقيقة الثامنة والخمسين وباولو ديبالا عند الدقيقة الثالثة والثمانين.

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كما حقق فريق إنتر فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق سبال بهدفين مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق إنتر كلاً من ماورو إيكاردي عند الدقيقة السابعة والعشرين من ركلة جزاء وإيفان بيريسيتش عند الدقيقة السابعة والثمانين.

أما موقعة القمة بين فريق لاتسيو وضيفه فريق ميلان فقد إنتهت على وقع فوز كاسح لفريق النسور على حساب فريق الروسونيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق لاتسيو كلاً من تشيرو إيموبيلي عند الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة الثالثة والأربعين والدقيقة الثامنة والأربعين ولويس ألبيرتو عند الدقيقة التاسعة والأربعين، فيما سجل هدف فريق ميلان الوحيد ريكاردو مونتيليفو عند الدقيقة السادسة والخمسين.

بينما حقق فريق نابولي فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق بولونيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق نابولي كلاً من خوسيه ماريا كاليخون عند الدقيقة السادسة والستين ودريس ميرتينز عند الدقيقة الثالثة والثمانين وبيوتر زيلينسكي عند الدقيقة الثامنة والثمانين.

وبدوره إكتسح فريق فيورنتينا مُضيفه فريق هيلاس فيرونا بخمسة أهداف مقابل لا شئ، أما فريق تورينو فقد حقق فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق بينيفينتو بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق أتالانتا فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق أودينيزي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق جنوى بهدف وحيد مقابل لا شئ.