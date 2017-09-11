حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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باتت الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على بُعد مباراة واحدة فقط من نهايتها، وهي تلك المباراة التي تُقام اليوم الأثنين والتي ستجمع بين فريق ملقا وضيفه فريق لاس بالماس على أرضية ملعب لاروساليدا، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز نتائج هذه الجولة.

حيث سقط حامل اللقب فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ليفانتي في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وسجل هدف فريق ريال مدريد لوكاس فاسكيز عند الدقيقة السادسة والثلاثين فيما سجل هدف فريق ليفانتي إيفي لوبيز عند الدقيقة الثانية عشر.

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وفي قمة الجولة حسم التعادل السلبي بدون أهداف الموقعة التي جمعت بين فريق فالنسيا وضيفه فريق أتليتكو مدريد وذلك في المباراة التي تم إقامتها على أرضية ملعب الميستايا.

وفي لقاء أخر حقق فريق إشبيلية فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق إشبيلية كلاً من غانسو عند الدقيقة السادسة والأربعين ووسام بن يدر عند الدقيقة السادسة والسبعين ونوليتو عند الدقيقة التسعين.

كما حسم فريق برشلونة موقعة ديربي كتالونيا بعدما إكتسح ضيفه فريق إسبانيول بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق البارسا كلاً من ليونيل ميسي عند الدقيقة السادسة والعشرين والدقيقة الخامسة والثلاثين والدقيقة السابعة والستين وجيرارد بيكيه عند الدقيقة السابعة والثمانين ولويس سواريز عند الدقيقة التسعين.

فيما حقق فريق ريال سوسيداد فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما فريق أتليتك بيلباو فقد حقق الفوز على حساب ضيفه فريق جيرونا بهدفين مقابل لا شئ، بينما حقق فريق فياريال فوزه الأول في الليغا في الموسم الحالي وذلك على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما إستعاد أيضاً فريق سيلتا فيغو عافيته وحقق فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حسم فريق خيتافي موقعة ديربي مدريد الصغير بعدما تغلب على جاره ومُضيفه فريق ليغانيس بهدفين مقابل هدف واحد.