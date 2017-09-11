حصاد الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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شهدت الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م العديد من المفاجأت في نتائج الأندية الكبيرة والتي لم يتوقعها أي أحد، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وأبرز الأهداف التي تم تسجيلها.

حيث تعرض حامل اللقب في أخر 5 مواسم إلي خسارة مفاجئة لم يكن يتوقعها أي أحد، والتي جائت على يد مُضيفه فريق هوفنهايم بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وسجل أهداف فريق هوفنهايم مارك أوث عند الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة الحادية والخمسين.

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وفي لقاء أخر سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مُضيفه فريق فرايبورغ، وإضافة لذلك أيضاً خسر كلاً من الثنائي الدفاعي مارسيل شميلتزر ومارك بارترا بداعي الإصابة.

أما فريق لايبزيغ فقد حقق فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق هامبورغ بهدفين مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق لايبزيغ كلاً من نابي كيتا عند الدقيقة السابعة والستين وتيمو فيرنر عند الدقيقة الخامسة والسبعين.

وفي لقاء أخر حقق فريق شالكة الفوز على حساب ضيفه فريق شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الموقعة التي جمعت بين فريق هيرتا برلين وضيفه فريق فيردر بريمن على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

كما سقط فريق فولفسبورغ في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرضه أمام ضيفه فريق هانوفر، فيما تعرض فريق باير ليفركوزن للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما فريق بوروسيا مونشنغلادباخ فقد تعرض للخسارة على أرضه على يد مُضيفه فريق أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد مقابل لا شئ على أرضية ملعب بوروسيا بارك، وسجل هدف فريق أينتراخت فرانكفورت الوحيد كيفن برينس بواتينغ عند الدقيقة الثالثة عشر.

وفي أخر المباريات حقق فريق أوغسبورغ فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، علماً بأن فريق بوروسيا دورتموند يتصدر حالياً جدول الترتيب رفقة كلاً من فريق هوفنهايم وفريق هانوفر.