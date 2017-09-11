حصاد الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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شهدت الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م إستمرار بعض الأندية على مستواها الثابت وأيضاً بعض المفاجأت غير المتوقعة، وإضافة لذلك إستمرار تراجع بعض الأندية الآخرى وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز نتائج هذه الجولة.

حيث حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الخامس على التوالي وهذه المرة بعدما إكتسح مُضيفه فريق ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كلاً من إيدنسون كافاني عند الدقيقة الخادية والثلاثين والدقيقة الخامسة والسبعين وكيليان مبابي عند الدقيقة التاسعة والخمسين ونيمار جونيور عند الدقيقة التاسعة والستين ولوكاس مورا عند الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل هدف فريق ميتز الوحيد إيمانويل ريفيير عند الدقيقة السابعة والثلاثين.

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وفي قمة هذه الجولة حسم فريق نيس موقعة الديربي بعدما إكتسح ضيفه وحامل اللقب فريق موناكو بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مفاجأة من العيار الثقيل، وسجل أهداف فريق نيس كلاً من ماريو بالوتيلي عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء والدقيقة الستين وآلاساني بليا عند الدقيقة الثامنة عشر وغانغو عند الدقيقة الخامسة والثمانين.

وفي لقاء أخر حقق فريق أولمبيك ليون فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق غانغون بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب بارك أويل، وسجل أهداف فريق أولمبيك ليون كلاً من ماريانو دياز عند الدقيقة التاسعة عشر ونبيل فقير عند الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل هدف فريق غانغون الوحيد ماركوس تورام عند الدقيقة الحادية والسبعين.

كما تعرض فريق أولمبيك مارسيليا للخسارة الثاني على التوالي وهذه المرة على أرضية ملعبه الفيلودروم وعلى يد ضيفه فريق رين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما فريق سانت إيتيان فقد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أنجيه على أرضية ملعب لابوجوار.

وفي لقاء أخر حسم التعادل السلبي بدون أهداف الموقعة المرتقبة التي جمعت بين فريق ليل وضيفه فريق بوردو على أرضية ملعب متروبول، كما حقق فريق نانت فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق مونبلييه بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لاموسون.