ملخص مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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تأهل فريق الهلال السعودي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م عقب فوزه على حساب ضيفه فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز والتأهل إلي الدور نصف النهائي واضحة جلياً على كلاً من الفريقين، ولكن ومع مرور الدقائق سيطر الحذر الدفاعي على أداء الطرفين وذلك خوفاً من تلقي أي هدف والذي من شأنه سيُغير من شكل المباراة ويُرجح كفة فريق على الآخر بنسبة كبيرة.

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وفي طوال دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر ذات السيناريو الباهت من الفريقين وكان تفكير كلاً منهما على التأهل فقط وحده لا غير بدون التركيز على كيفية تحقيق ذلك التأهل، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل زادت أيضاً الإلتحامات البدنية القوية بين الطرفين وخاصة في منطقة وسط الميدان.

ولكن وقبل النهاية بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الثانية والأربعين نجح فريق الهلال في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الفريق الضيف، و لم يكتفِ فريق الهلال بذلك فعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل فريق الهلال ثاني أهدافه وذلك عبر ذات اللاعب كارلوس إدواردو الذي إستغل خطأ أخر في دفاعات فريق العين، لينتهي الشوط بعدها على وقع تقدم فريق الهلال بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني ضغط فريق العين بشكل قوي للغاية على مُضيفه من أجل العودة والتدارك سريعاً في النتيجة وخاصة وأن التعادل سوف يؤهل فريق العين مباشرة للمربع الذهبي، وفي المقابل حاول فريق الهلال أن يُضيف هدف أخر من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وعند الدقيقة الرابعة والسبعين نجح فريق الهلال في تحقيق مبتغاه وحسم الأمور، وذلك بعدما سجل له البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث عقب إنفراده بحارس مرمى فريق العين خالد عيسى وسط غياب تام من جانب دفاع فريق العين، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين.