ملخص مباراة وست هام وهادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق وست هام يونايتد فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق هادرسفيلد تاون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط فريق وست هام يونايتد بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف وحسم الأمور مُبكراً، وعند الدقيقة الثالثة عشر كاد فريق الهامرز ينجح في تحقيق مبتغاه بعدما سدد مهاجمه المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من التسجيل.

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ومع مرور الدقائق زادت الأمور تعقيداً على فريق وست هام يونايتد وخاصة بعدما إكتسب فريق هادرسفيلد تاون الثقة في نفسه وفي إمكانياته، مما جعله يتسم بالصلابة الدفاعية وبالتالي زاد الضغط على لاعبي الفريق اللندني من جماهيرهم والتي لن ترضى بدورها بأي تعثر أخر لفريقها في البريمرليغ عقب خسارته لأول 3 مباريات في الموسم الحالي.

ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين في نهاية المطاف، لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وإستمر فريق وست هام يونايتد ضاغطاً على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف ولكن اللمسة الآخيرة كانت تنقصه بشكل واضح للغاية وذلك بسبب غياب الثقة عند اللاعبين، وعند الدقيقة الخامسة والستين حاول الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الهامرز تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الغاني أندري أيو بدلاً من المكسيكي خافيير هيرنانديز.

وعند الدقيقة الثانية والسبعين نجح فريق وست هام يونايتد أخيراً في مسعاه وسجل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر المدافع ماتياس يورغنسين لاعب فريق هادرسفيلد تاون بالخطأ في مرماه وسط فرحة عارمة من أنصار الفريق اللندني، وبعدها بخمسة دقائق فقط حسم البديل أندري أيو الأمور تماماً بعدما سجل الهدف الثاني لمصلحة فريق الهامرز، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك يحصد فريق وست هام يونايتد النقاط الثلاث الأولى في البريمرليغ في الموسم الحالي.