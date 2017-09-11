حصاد الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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شهدت الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م العديد من النتائج المتباينة وأيضاً العديد من المفاجأت في نتائج الفرق الكبيرة وخاصة كلاً من قطبي الكرة المصرية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة الإفتتاحية للموسم الكروي الرياضي الجديد.

والبداية مع حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي والذي سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق طلائع الجيش وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسجل هدف فريق الأهلي أحمد الشيخ عند الدقيقة السابعة والخمسين فيما سجل هدف فريق طلائع الجيش عاصم صلاح عند الدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء.

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أما الغريم التقليدي فريق الزمالك فقد سقط هو الآخر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله وذلك أمام مُضيفه فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك كابونجو كاسونجو عند الدقيقة السابعة والعشرين فيما سجل هدف فريق الإنتاج الحربي عمر السعيد عند الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة أخرى حقق فريق الإسماعيلي فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه الإتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأسكندرية، وسجل أهداف فريق الإسماعيلي كلاً من كالديرون عند الدقيقة الثانية والأربعين وكمارا عند الدقيقة السادسة والسبعين وريتشارد عند الدقيقة الثمانين وإبراهيم حسن عند الدقيقة التسعين، فيما سجل أهداف فريق الإتحاد السكندري كلاً من أحمد الألفي عند الدقيقة الرابعة عشر ومحمد يوسف عند الدقيقة السادسة والثلاثين.

أما وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة فقد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مُضيفه فريق الأسيوطي سبورت، وسجل هدف فريق مصر المقاصة جون أنطوي عند الدقيقة الثالثة والثمانين فيما سجل هدف فريق الأسيوطي سبورت محمد طارق عند الدقيقة الخامسة والأربعين.

كما حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق المقاولون العرب فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق الرجاء بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله كلاً من مباراة فريق الداخلية وضيفه فريق بتروجيت ومباراة فريق إنبي وضيفه فريق سموحة، أما المباراة الوحيدة التي إنتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف فكانت بين فريق طنطا وضيفه فريق النصر.