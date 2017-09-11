الصراع يشتعل بين رونالدو وميسي على لقب الأفضل في العالم

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بات الصراع على لقب الأفضل في العالم مشتعلاً للغاية في السنة الحالية 2017 م، وذلك بعدما كان يرى العديد من الناس أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم على مدار السنوات الماضية، وذلك على الرغم من أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حصد مثله تماماً الغالي والنفيس سواء من ألقاب فردية أو ألقاب جماعية.

ولكن البرغوث ليونيل ميسي كان متفوقاً على الدون كريستيانو رونالدو على مستوى الألقاب الفردية حتى العام الماضي 2016 م، ولكن رونالدو نجح في العام الحالي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا وبالتالي فإنه أصبح يتفوق على النجم ليونيل ميسي الذي فاز بهذه الجائزة في مناسبتين من قبل وذلك بعكس الدون رونالدو الذي تُعد جائزة العام الحالي هي الثالثة له.

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أما عن جائزة الكرة الذهبية والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فكان أي عاشق للنجم ليونيل ميسي يفتخر بأن نجمه فاز بهذه الجائزة في 5 مناسبات سابقة، وذلك في مقابل 4 مرات فقط للدون كريستيانو رونالدو، ولكن رونالدو يُعد المرشح الأبرز والمثالي للظفر بلقب هذه الجائزة في السنة الحالية 2017 م وذلك عطفاً بكل تأكيد على أرقامه الفردية وأيضاً ألقابه الجماعية التي حققها رفقة فريقه ريال مدريد الإسباني في العام الحالي حتى الآن.

حيث حقق الدون رونالدو رفقة الفريق الملكي في العام الحالي 4 ألقاب، وهي لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وأيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس السوبر الإسباني في مطلع الموسم الحالي، ليبقى أمامه الآن لقب وحيد متبقي لفريقه الميرنغي في عام 2017 م وهو لقب كأس العالم للأندية والذي سيُقام في شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو قد حقق في الأعوام ال 4 الماضية لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد في 3 مناسبات والتي كانت في أعوام 2014 م و2016 م و2017 م، وذلك بعكس البرغوث ليونيل ميسي الذي فاز باللقب رفقة فريقه برشلونة في مناسبة واحدة فقط في أخر 4 أعوام والتي كانت في عام 2015 م، ليبقى السؤال الرئيسي الآن هل قام الدون رونالدو بإنهاء زمن ليونيل ميسي أم أن الأعوام الماضية تُعد مجرد كبوة جواد بالنسبة للبرغوث، لينتظر الجميع السنوات القليلة القادمة لمعرفة من سيكون بطل ذلك الصراع الشرس بين الثنائي على لقب الأفضل في العالم والذي إنطلق منذ العام 2008 م.