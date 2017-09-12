موعد مباراة ماريبور وسبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا 2018 م

Advertisements

يحل فريق سبارتاك موسكو الروسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ماريبور السلوفيني يوم غداً الأربعاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سبارتاك موسكو المواجهة عازماً على العودة بالفوز والنقاط الثلاث من خارج أرضه، حتى تكون إنطلاقته مثالية في المسابقة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية وخاصة وأنه يرغب في العبور إلي الدور ثمن النهائي عن هذه المجموعة الصعبة، والتي تضم أيضاً كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي وفريق إشبيلية الإسباني.

Advertisements

مما يؤكد بأن حظوظ فريق سبارتاك موسكو حامل لقب الدوري الروسي في الموسم الماضي ليست كبيرة في هذه المجموعة، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من المحاولة وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي سيُقدم له على ملعبه الجديد، مما يُبقي جميع الإحتمالات واردة على الرغم من أن إنطلاقة الفريق في الموسم الحالي لم تكن جيدة على الإطلاق على صعيد الدوري الروسي.

فعقب مرور 9 جولات من عمر بطولة الدوري يحتل فريق سبارتاك موسكو حالياً المركز الثامن في جدول الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 12 نقطة فقط، مما يُزيد من القلق بين جماهيره خوفاً على مستقبل الفريق في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، ومن أبرز الهزائم التي تعرض لها فريق سبارتاك موسكو محلياً كانت أمام كبار الأندية الروسية.

حيث خسر خارج أرضه على يد مُضيفه فريق زينيت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، كما خسر أيضاً خارج أرضه على يد مُضيفه فريق سيسكا موسكو بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعرض للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق لوكوموتيف موسكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وربما ما يُعطيه دافعاً معنوياً ولو بنسبة صغيرة قبل إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، هو أنه حقق الفوز في يوم السبت الماضي على حساب ضيفه فريق روبين كازان بهدف وحيد مقابل لا شئ.