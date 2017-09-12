موعد مباراة ليفربول وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لتدشين عودته إلي أعرق المسابقات الأوروبية حينما يصطدم يوم غداً الأربعاء بضيفه فريق إشبيلية الإسباني في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الريدز المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على مصالحة جماهيره وكتابة صفحة جديدة معهم في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري الأبطال، وذلك عقب الخسارة القاسية والكارثية التي تعرض لها فريق ليفربول في يوم السبت الماضي، والتي جائت خارج أرضه على يد فريق مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإتحاد ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى الرغم من ظروف المباراة التي أجبرت فريق ليفربول على أن يُكمل اللقاء منذ منتصف الشوط الأول بعشرة لاعبين فقط عقب طرد السنغالي ساديو ماني، إلا أن ذلك لا يُبرر تماماً تلك الخسارة الثقيلة والإنهيار الدفاعي الذي بدا عليه الفريق، مما يؤكد بدوره أن الفريق يُعاني كثيراً على مستوى خط الدفاع وخاصة في مركز قلب الدفاع، وهو الأمر الذي يؤدي إلي إلقاء اللوم على المدرب يورغن كلوب الذي كان يعرف عيوب فريقه جيداً ولكنه لم يتعاقد مع أي مدافع لتغطية تلك العيوب في ذلك المركز والذي يُعاني منه الفريق منذ الموسم الماضي.

ولكن الأهم الآن هو كيفية التدارك سريعاً ونسيان هذه الخسارة المهينة سواء من جانب اللاعبين أو من جانب الجماهير، ولا يوجد أجمل من أن يكون الفريق مقبل على مواجهة كبيرة في مسابقة دوري الأبطال، وخاصة وأن فريق ليفربول سوف يواجه خصماً عنيداً وهو فريق إشبيلية مما يعني أن الفوز وحصد النقاط الثلاث سوف يجعل الجميع يفتح صفحة جديدة للموسم الحالي.

ولكن وعلى الجانب الآخر يبدو أن فريق إشبيلية ومدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو لن يكون خصماً سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل إنطلاقة الفريق القوية على مستوى الليغا الإسبانية حيث حقق الفريق الأندلسي فوزين وسقط في فخ التعادل في مرة واحدة، مما يُعطيه بالتالي دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة على الأقل بنقطة واحدة فقط من قلعة أنفيلد رود.