موعد مباراة فينورد روتردام ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فينورد روتردام يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية معلب دي كيوب بمدينة روتردام، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهو في أفضل حالاته المعنوية، وخاصة بعدما إكتسح ضيفه فريق ليفربول في موقعة القمة التي جمعته به على أرضية ملعب الإتحاد في يوم السبت الماضي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعل الفريق يرتقي إلي صدارة الترتيب رفقة فريق مانشستر يونايتد.

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وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الفريق معنوياً بشكل كبير للغاية في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب بيب جوارديولا يُدرك جيداً أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل الأداء والمستوى الرائع الذي يُقدمه فريق فينورد روتردام منذ الموسم الماضي، مما سيجعل مهمة الفريق الإنجليزي في غاية التعقيد والصعوبة.

أما على الجانب الآخر فيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست وهو في أفضل حالاته أيضاً مثل ضيفه، فعلى الصعيد المحلي فاز الفريق بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي، أما في الموسم الحالي فكانت إنطلاقته مثالية حيث فاز بلقب كأس السوبر الهولندي، ومن ثم حقق 4 إنتصارات متتالية في الدوري الهولندي مما جعله يتربع على عرش صدارة الدوري وحيداً دون أي شريك.

ولا شك أن فريق فينورد روتردام لديه أفضلية نسبية على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي، وذلك بسبب الأجواء الحماسية التي تصنعها الجماهير الهولندية في مدرجات ملعب دي كيوب، وربما ما يُزيد من الصعوبات أن المدرجات قريبة جداً من أرضية الملعب وبالتالي فإن الضغط على الفريق الضيف يكون كبيراً للغاية.