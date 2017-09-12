موعد مباراة شاختار ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق شاختار الأوكراني يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تحقيق إنطلاقة مثالية له في أعرق المسابقات الأوروبية وذلك من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من خارج أرضه، وخاصة في ظل تألق الفريق مع إنطلاقة الموسم الحالي على الصعيد المحلي، حيث حقق الفريق العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من عمر الدوري الإيطالي مما جعله شريكاً في صدارة الترتيب لكلاً من حامل اللقب في أخر 6 فريق يوفنتوس وفريق إنتر.

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ولعل ذلك التألق والمستوى الثابت الذي يُقدمه فريق نابولي لا يُعد صدفة على الإطلاق، ففريق نابولي تمكن من الحفاظ على كامل نجومه في أخر موسمين بإستثناء المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وبالتالي فإن الفريق قد أصبح قوياً للغاية ومتجانساً سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية.

وبكل تأكيد يعود الفضل الأكبر في الحفاظ على نجوم الفريق إلي إدارة نادي نابولي وتحديداً الرئيس أوريلو دي لاورينتيس، والذي رفض بدوره جميع العروض المغرية التي إنهالت على نجومه ومن أبرز هؤلاء النجوم الإيطالي لورينزو إنسيني والبلجيكي دريس ميرتينز والسنغالي كاليدو كوليبالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق نابولي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي ومحاولة التتويج به على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً، وذلك نظراً للقوة الكبيرة التي يتمتع بها سيد إيطاليا فريق يوفنتوس مثلما كان الحال في المواسم السابقة، أما على الصعيد الأوروبي فيرغب فريق نابولي في الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في المسابقة، حيث نجح في الموسم الماضي في التأهل إلي الدور ثمن النهائي، ولكنه تم إقصائه حينها على يد سيد أوروبا والعالم الأول فريق ريال مدريد الإسباني.