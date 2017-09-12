موعد مباراة لايبزيغ وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يصطدم فريق لايبزيغ الألماني بضيفه فريق موناكو الفرنسي يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لايبزيغ المواجهة عازماً على تحقيق أول إنتصار أوروبي له في تاريخ المسابقة، وذلك نظراً لآنها تُعتبر المشاركة الأولى له في مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ بأكمله، علماً بأن فريق لايبزيغ قد صعد إلي أضواء البوندسليغا فقط في الموسم الماضي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قد تمكن من كتابة التاريخ وتقديم كرة قدم أكثر من رائعة، مما أدى إلي إنهائه الموسم الماضي في مركز الوصافة وبالتالي ضمن مقعده لأول مرة في تاريخه في دوري الأبطال.

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وعلى الرغم من أن الفريق قد تعثر في إنطلاقة الموسم الحالي على صعيد البوندسليغا عقب خسارته مباراته الإفتتاحية خارج أرضه على يد فريق شالكة بهدفين مقابل لا شئ، إلا أنه قد تمكن من الإستفاقة سريعاً وحقق فوزين متتاليين، وربما ما قد يُساعد الفريق على التألق في الموسم الحالي أنه حافظ على كامل نجومه دون أن يتخلى عن أي واحد منهم في الميركاتو الصيفي الماضي.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق موناكو وتحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة القاسية التي تعرض لها فريق الإمارة خارج أرضه على يد فريق نيس بأربعة أهداف مقابل لا شئ ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وذلك على الرغم من إنطلاقته المثالية بتحقيقه لأربعة إنتصارات متتالية إلا أنه يبدو متأثراً للغاية برحيل 4 من نجومه وعناصره الأساسية في الميركاتو الصيفي.

وهم بنجامين ميندي وتيموي باكايوكو وبرناردو سيلفا وكيليان مبابي، وبالتالي فإن فريق الإمارة قد يكون مهدداً بعدم الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي بعدما فاز به في الموسم الماضي.