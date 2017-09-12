موعد مباراة بورتو وبيشكتاش في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يصطدم فريق بورتو البرتغالي بضيفه فريق بيشكتاش التركي يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب دراغاو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بورتو المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيكون مدعوماً من جانب جماهيره الغفيرة والتي تحلم بدورها بأن يعود للفريق للتألق من جديد على صعيد أعرق المسابقات الأوروبية، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعلم جيداً أن ذلك الأمر يُعد في غاية الصعوبة نظراً لفارق الإمكانيات الكبير بينه وبين بقية كبار الأندية الأوروبية.

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وعلى الرغم من أن العديد من الجماهير يُقر بأن طريق الفريق مفتوحاً من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إلا أن فريق بورتو يُدرك مدى صعوبة المجموعة التي يتواجد فيها والتي تضم أيضاً كلاً من فريق لايبزيغ الألماني وفريق بورتو البرتغالي، وتكمن الصعوبة في هذه المجموعة أن جميع الفرق المتواجدة فيها تُقدم كرة قدم أكثر من رائعة مما سيجعل جميع المباريات غاية في الإثارة وربما لن يُحسم الصراع على بطاقتي التأهل للدور المقبل إلا في الجولة الآخيرة من دور المجموعات.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن طموحات فريق بيشكتاش كبيرة للغاية في المسابقة الأوروبية في الموسم الحالي، وخاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها في الميركاتو الصيفي الماضي ومن أبرزها كان التعاقد مع المدافع البرتغالي المخضرم كيبلير بيبي والمهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو وأيضاً متوسط الميدان التشيلي غاري ميديل.

وربما سيكون تركيز فريق بيشكتاش منصباً بشكل كامل على دوري الأبطال وخاصة بعدما تمكن من الفوز بلقب الدوري التركي في أخر موسمين، مما سيجعل النقاط الثلاث هي هدفه بكل تأكيد سواء كانت المباراة خارج أرضه أو داخل أرضه، وهو الأمر الذي سيُشكل صعوبات بالغة على بقية أندية هذه المجموعة حينما يحين موعد الإصطدام مع الفريق التركي.