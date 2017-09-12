موعد مباراة ريال مدريد وأبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستهل بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في أخر موسمين يوم غداً الأربعاء حينما يستقبل فريق أبويا نيقوسيا القبرصي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الفريق الملكي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في أخر جولتين من عمر الليغا الإسبانية على أرضه أمام كلاً من فريق فالنسيا وفريق ليفانتي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير الميرنغي تثق كثيراً في قدرة فريقها على النهوض سريعاً من كبوته وخاصة وأنه سيواجه خصماً سهلاً في بطولته المفضلة.

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ولعل ما يُعطي الفريق الملكي أفضلية كبيرة في هذه المباراة أنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وإضافة لذلك أيضاً سيكون مدعوماً بمشاركة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن إنطلاقة مشوار فريقه في الليغا بداعي الإيقاف، لتُصبح الفرصة أمامه الآن سانحة للمشاركة وتسجيل الأهداف وخاصة وأنه في أفضل حالاته البدنية والمعنوية.

وبكل تأكيد هي الحالة ذاتها التي يعيشها كل عناصر الميرنغي وأيضاً الجماهير، فالفريق مع إنطلاقة الموسم الحالي تمكن من الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن ثم تمكن من الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة عقب فوزه عليه ذهاباً وإياباً.

علماً بأن الفريق الملكي كان قد فاز في الموسم الماضي بأربعة ألقاب كاملة وهي لقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية في الدور الأول من عمر الموسم، ومن ثم إختتم الموسم بالفوز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من كل هذه النجاحات السابقة إلا أن الريال يبقى هو المرشح الأول لحصد اللقب الأوروبي في الموسم الحالي لما يمتلكه من تشكيلة في غاية القوة سواء على أرض الملعب أو في مقاعد البدلاء.