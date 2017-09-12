موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2018 م

Advertisements

تشهد أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم غداً الأربعاء موقعة مرتقبة للغاية حينما يصطدم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق السبيرز المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو وهو في حالة معنوية جيدة، وخاصة بعدما حقق فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في لقائه الآخير الذي جمعه بمُضيفه فريق إيفرتون على أرضية ملعب غوديسون بارك ، مما أعاد الثقة للفريق اللندني من جديد بعدما كان قد تعثر في لقائين متتاليين في البريمرليغ قبيل فترة التوقف الدولي الماضية.

Advertisements

ولكن يبدو الآن أن فريق توتنهام هوتسبير جاهزاً لهذه الموقعة الأوروبية المنتظرة، علماً بأنه سيكون لديه أفضلية نسبية على حساب ضيفه وذلك نظراً لآن اللقاء يُقام على أرضية ملعب ويمبلي، ولكن وفي الوقت ذاته تأمل جماهير السبيرز أن لا يتكرر السيناريو الباهت الذي عاشته الموسم الماضي حينما تعثر الفريق في جميع مبارياته على ملعب ويمبلي، مع العلم أن ذلك السيناريو تكرر بصورة أخرى في الموسم الحالي حتى الآن ولكن على صعيد البريمرليغ.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق بوروسيا دورتموند وتحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش أن يعود بالنقاط الثلاث من خارج أرضه أو على الأقل بنقطة واحدة فقط، وخاصة في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق على المستوى الدفاعي، ولكن ذلك لن يكون عذراً بكل تأكيد لجماهيره والتي ترغب في أن يذهب فريقها إلي أبعد نقطة في هذه المسابقة.

علماً بأن أخر زيارة لفريق بوروسيا دورتموند لملعب ويمبلي كانت حزينة للغاية، حيث كانت في صيف عام 2013 م وحينها خسر فريق بوروسيا دورتموند لقب دوري أبطال أوروبا على يد غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد، مما سيُشكل دافعاً قوياً لفريق بوروسيا دورتموند من أجل الثأر وتحقيق الإنتصار على ملعب ويمبلي وإن كان المنافس ليس نفسه.