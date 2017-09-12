ملخص مباراة غوانغجو إيفرغراند وشانغهاي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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تأهل فريق شانغهاي الصيني إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني فريق بركلات الترجيح وذلك على الرغم من أن المباراة قد إنتهت بفوز فريق غوانغجو إيفرغراند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بعد التمديد ، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز كاسح لفريق شانغهاي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق غوانغجو إيفرغراند الضغط بشكل قوي على ضيفه، وذلك في إطار سعيه لتدارك خسارته القاسية ذهاباً حينما إستقبلت شباكه أربعة أهداف كاملة دون أن يتمكن من تسجيل ولو هدف واحد فقط على الأقل، وفي المقابل بدا على فريق شانغهاي الهدوء والثقة بفضل نتيجة موقعة الذهاب.

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وعند الدقيقة الحادية والعشرين إشتعلت الأجواء كثيراً في الملعب وذلك بعدما نجح فريق غوانغجو إيفرغراند في تسجيل هدفه الأول في اللقاء، والذي جاء عبر لاعبه البرازيلي آلان دوغلاس ليُنعش بالتالي آمال فريقه في التأهل من جديد، ولم يكتفِ فريق غوانغجو إيفرغراند وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل إحياء آماله بصورة أكبر.

وعند الدقيقة الخامسة والثلاثين تحقق له ما أراد بعدما سجل له آلان دوغلاس الهدف الثاني وسط أداء دفاعي ضعيف من جانب الضيوف، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء كاد فريق غوانغجو إيفرغراند يُسجل ثالث أهدافه حينما إنفرد مهاجمه البرازيلي ريكاردو غولارت بالحارس يان جونلينغ ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته على وقع تقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر فريق غوانغجو إيفرغراند ضاغطاً على ضيفه بحثاً عن تحقيق المعجزة التي لم يتوقعها أي أحد، وفي المقابل إستمر فريق شانغهاي هادئاً ومتراجعاً بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل تأمين شباكه ومنع دخول أي أهداف أخرى فيها.

ولكن ومع مرور الدقائق فشل فريق غوانغجو إيفرغراند في تسجيل أي أهداف أخرى وذلك بسبب الصلابة الدفاعية التي بدا عليها فريق شانغهاي في هذا الشوط، ليستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة الثالثة والثمانين وحينها سجل البرازيلي ريكاردو غولارت الهدف الثالث لفريقه ليُشعل من الأجواء في اللحظات الآخيرة، وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح فريق غوانغجو في تحقيق المستحيل وذلك بعدما سجل له ريكاردو غولارت الهدف الرابع.

لتذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية بعد ذلك في سيناريو غير متوقع تماماً، وعند الدقيقة السابعة والتسعين زادت الأمور تعقيداً على فريق شانغهاي بعدما طرد الحكم لاعبه البديل وانغ جي، ولكن فريق شانغهاي حسم المباراة بشكل نهائي في الشوط الإضافي الثاني وتحديداً عند الدقيقة العاشرة بعد المائة حينما سجل له النجم البرازيلي هالك أولى الأهداف، وعند الدقيقة الثامنة عشر بعد المائة سجل أصحاب الأرض الهدف الخامس من ركلة جزاء عبر ريكاردو غولارت.

لتذهب المباراة إلي ركلات الترجيح بعد ذلك والتي حسمها فريق شانغهاي لصالحه في نهاية المطاف.