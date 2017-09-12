ملخص مباراة أهلي جدة وبيرسبوليس في دوري أبطال أسيا 2017 م

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تأهل فريق بيرسبوليس الإيراني إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق أهلي جدة بشكل قوي على ضيفه سعياً لتسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه أن يجعل الأمور أكثر سهولة على الفريق الأهلاوي، ولكن فريق الأهلي تلقى ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة الخامسة حينما تمكن فريق بيرسبوليس من تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه عليبور عقب إستغلاله غفلة في دفاعات أصحاب الأرض.

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ولكن فريق بيرسبوليس تلقى هو الآخر ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة الثانية عشر بعدما طرد الحكم لاعبه كمال الدين بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي فريق الأهلي، ولكن ذلك لم يؤثر كثيراً على الفريق الإيراني والذي تراجع بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة من أجل محاولة قتل المباراة بهدف أخر لضمان بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين سوى ضغط سلبي ومحاولات فاشلة من جانب فريق الأهلي، لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق بيرسبوليس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الأهلي تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان وخاصة وأن التعادل وحده بهدف لمثله يكفيه من أجل التأهل، وعند الدقيقة الثانية والخمسين نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه وأدرك التعادل بطريقة أكثر من رائعة وذلك عبر لاعبه صالح العامري مُهدياً فريقه بطاقة التأهل ولو مؤقتاً.

ومع مرور الدقائق تراجع فريق الأهلي من الناحية الهجومية وبدا تركيزه مُنصباً على تأمين مرماه وخطوطه الدفاعية، وفي المقابل حاول فريق بيرسبوليس خطف هدف الفوز الذي سيكون قاتلاً لطموحات الأهلاوية.

وعند الدقيقة الثالثة والثمانين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد، حيث طرد الحكم المدافع معتز هوساوي من جانب فريق الأهلي وإحتسب أيضاً ركلة جزاء لمصلحة الفريق الإيراني، ليُنفذها لاعبه البديل النيجيري غودوين مينساه بنجاح ويُحرز الهدف الثاني لفريقه واضعاً إياه في المقدمة، وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة حاول فريق الأهلي إضافة الهدف الثاني بأي وسيلة ممكنة، ولكنه فشل في ذلك وليس ذلك فحسب بل تمكن الفريق الإيراني من تسجيل ثالث أهدافه عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر مهدي تاريمي من ركلة جزاء أخرى، ليخرج فريق بيرسبوليس غانماً ببطاقة التأهل للمربع الذهبي في نهاية المطاف.