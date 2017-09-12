موعد مباراة أوراوا ريدز دياموندز وكاواساكي فرونتال في دوري أبطال أسيا 2017 م

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يستعد فريق أوراوا ريدز دياموندز الياباني لإستقبال نظيره فريق كاواساكي فرونتال الياباني يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أوراوا ريدز عازماً على مصالحة جماهيره عقب خسارته في موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولا شك أن أصحاب الأرض سوف يكون لديهم أفضلية نسبية نظراً لكونهم سيخوضون اللقاء على أرضهم ووسط جماهيرهم الغفيرة، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق أوراوا ريدز جيداً أن قلب الطاولة على حساب ضيفه لن يكون أمراً سهلاً وخاصة وأن الفريق صاحب الأرض لا يمر بأفضل أوقاته على الصعيد المحلي.

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وهو الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على الصعيد الأسيوي، ولعل ذلك كان واضحاً بصورة جلية في موقعة الذهاب والتي قدم فيها فريق أوراوا ريدز أدائاً سيئاً للغاية في مجمل المباراة، وربما الشئ الإيجابي الوحيد الذي حققه أنه تمكن من تسجيل هدف وحيد أبقى على حظوظه كاملة في موقعة الإياب.

ومن جهتها ترغب جماهير فريق أوراوا ريدز أن يستعيد أمجاده السابقة على المستوى الأسيوي، والتي كان أخرها في عام 2007 م حينما فاز باللقب وشارك بعدها في مونديال الأندية على أرضه ووسط جماهيره.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق كاواساكي فرونتال قد إقترب كثيراً من الوصول إلي المربع الذهبي، وخاصة وأن الفريق يمر بفترة رائعة للغاية على الصعيد المحلي وليس ذلك فحسب بل يُنافس أيضاً على لقب الدوري الياباني بقوة مع المتصدر فريق كاشيما أنتلرز، مما سيُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً من أجل إكمال رحلته الأسيوية ولم لا التتويج باللقب في نهاية المطاف.

وعلى الصعيد المحلي يحتل فريق كاواساكي فرونتال حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الياباني ويمتلك في رصيده 49 نقطة، فيما يحتل فريق أوراوا ريدز دياموندز المركز الثامن ويمتلك في رصيده 39 نقطة مما يؤكد على الفارق الكبير بين الفريقين في الموسم الحالي.