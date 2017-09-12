ملخص مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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حسم فريق برشلونة الإسباني موقعة القمة عقب فوزه العريض على حساب ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من الفريقين، وعند الدقيقة العشرين كاد الفريق الكتالوني يفتتح التسجيل حينما سدد مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون تصدى لها ببراعة بأطراف أصابعه.

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ومع مرور الدقائق كان فريق يوفتتوس أخطر على المرمى بشكل واضح للغاية، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أولى أهدافه في اللقاء، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الثانية والأربعين تلقى فريق يوفنتوس ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض ظهير الأيمن دي شيليو للإصابة، ليُغادر الملعب ويضطر المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري لإشراك متوسط الميدان ماركو ستورارو لعدم وجود أي حل بديل.

وعند الدقيقة الخامسة والأربعين نجح الفريق الكتالوني أخيراً في فك شفرة دفاعات سيد إيطاليا، وذلك عن طريق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف فريقه الأول في اللقاء، لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق البارسا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس ضاغطاً بشكل قوي على مُضيفه سعياً منه لإدراك التعادل قبيل فوات الأوان، ولكن البارسا هو من كاد يُسجل ثاني أهدافه وذلك عند الدقيقة الثانية والخمسين بعدما سدد نجمه ليونيل ميسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس جانلويجي بوفون وقف بجانب الضيوف وتصدى للكرة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط تمكن الفريق الكتالوني من تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش حاسماً من أمر اللقاء بنسبة كبيرة للغاية، وعند الدقيقة التاسعة والستين أضاف البرغوث ليونيل ميسي ثالث أهداف البارسا بطريقة أكثر من رائعة، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين.