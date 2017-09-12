جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق برايتون، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق ساوثهامبتون، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، كما تُقام أيضاً 5 مباريات في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

حيث يحل فريق ليستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق هادرسفيلد تاون، ويستقبل فريق ليفربول نظيره فريق بيرنلي على أرضية ملعب أنفيلد رود، فيما يصطدم فريق نيوكاسل يونايتد بضيفه فريق ستوك سيتي على أرضية ملعب سانت جيمس بارك في موقعة مرتقبة بين الطرفين، كما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق واتفورد في موقعة أخرى مرتقبة على أرضية ملعب فيكاردج رود، بينما يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق وست هام يونايتد.

وفي أخر مباريات اليوم يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق سوانزي سيتي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد تشهد أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن قمة نارية من العيار الثقيل، حينما يصطدم حامل اللقب فريق تشيلسي بضيفه فريق أرسنال في ديربي لندني منتظر، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، بينما تُختتم الجولة بموقعة أخرى مرتقبة حينما يصطدم فريق مانشستر يونايتد بضيفه فريق إيفرتون على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.