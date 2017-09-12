جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما يوم السبت والأحد واللذان سيوافقان لكلاً من اليوم السادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم السبت حيث يحل فريق إنتر ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كروتوني، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق فيورنتينا نظيره فريق بولونيا على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي أخر مباريات اليوم يستقبل فريق روما نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يحل فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساسولو، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة تُقام أربعة مباريات.

حيث يستقبل فريق ميلان نظيره فريق أودينيزي على أرضية ملعب سان سيرو، كما يستقبل فريق نابولي نظيره فريق بينيفينتو على أرضية ملعب سان باولو، فيما يحل فريق كالياري ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سبال، بينما يصطدم فريق تورينو بضيفه فريق سامبدوريا في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو.

ويحل فريق أتالانتا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كييفو فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيكون ختام الجولة الرابعة بموقعة أخرى مرتقبة حينما يحل فريق لاتسيو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق جنوى على أرضية ملعب لويجي فيراريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.