جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار أربعة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الجمعة حيث يستقبل فريق إيبار نظيره فريق ليغانيس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يحل فريق فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليفانتي في ديربي مدينة فالنسيا، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق خيتافي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل فريق ريال بيتيس نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق ملقا على أرضية ملعبه الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق جيرونا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق أتليتك بيلباو ضيفاً على نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي أخر مباريات يوم الأحد يحل حامل اللقب فريق ريال مدريد ضيفاً على نظيره فريق ريال سوسيداد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنويتا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُختتم الجولة في يوم الأثنين حينما يستقبل فريق إسبانيول نظيره فريق سيلتا فيغو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.