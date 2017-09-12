جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الرابعة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الجمعة حيث يحل فريق هامبورغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هانوفر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 4 مباريات، حيث يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق ماينز على أرضية ملعب أليانز أرينا، كما يحل فريق شالكة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فيردر بريمن في موقعة مرتقبة بين الطرفين، فيما يستقبل فريق أينتراخت فرانكفورت نظيره فريق أوغسبورغ، بينما يصطدم فريق شتوتغارت بضيفه فريق فولفسبورغ.

وفي أخر مباريات اليوم يصطدم فريق لايبزيغ بضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على أرضية ملعب ريد بول أرينا في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق هوفنهايم نظيره فريق هيرتا برلين على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق باير ليفركوزن نظيره فريق فرايبورغ على أرضية ملعب باي أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما تُختتم الجولة حينما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند نظيره فريق كولن على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد جدول ترتيب البوندسليغا يتصدر حالياً فريق بوروسيا دورتموند ويمتلك في رصيده 7 نقاط ويتساوى معه في عدد النقاط أيضاً كلاً من فريق هوفنهايم وفريق هانوفر في إنتظار الأسابيع والجولات القادمة من البوندسليغا.