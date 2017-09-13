جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الجمعة حيث يحل فريق بوردو ضيفاً على نظيره فريق تولوز، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يستقبل فريق موناكو نظيره فريق ستراسبورغ على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تُقام 4 مباريات.

حيث يحل فريق سانت إيتيان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديجون، كما يحل فريق ليل ضيفاً على نظيره فريق غانغون، فيما يستقبل فريق نانت نظيره فريق كُان، بينما يحل فريق مونبلييه ضيفاً على نظيره فريق تروا.

وفي يوم الأحد يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أميان، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق أنجيه نظيره فريق ميتز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يحل فريق نيس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق رين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تُختتم الجولة السادسة بموقعة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق باريس سان جيرمان بضيفه فريق أولمبيك ليون على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل فريق موناكو المركز الثاني ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أما فريق أولمبيك ليون فيحتل المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة.