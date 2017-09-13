جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة الثانية على مدار 4 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم غداً الخميس حيث يستقبل فريق بتروجيت نظيره فريق المصري البورسعيدي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره فريق الإنتاج الحربي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الجمعة يستقبل فريق الرجاء نظيره فريق الأسيوطي سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم السبت يستقبل فريق النصر نظيره فريق الإتحاد السكندري، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق وادي دجلة بضيفه فريق إنبي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق سموحة نظيره فريق طنطا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق الإسماعيلي بضيفه فريق المقاولون العرب في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تُختتم الجولة بمواجهة ستجمع بين فريق الزمالك وضيفه فريق الداخلية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

علماً بأن موقعة القمة عن هذه الجولة بين فريق مصر المقاصة وضيفه حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي قد تأجلت إلي وقت لاحق، وذلك بسبب مشاركة فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه في يوم السبت المقبل ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.