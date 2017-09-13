موعد مباراة فياريال وأستانا في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق فياريال الإسباني لإستقبال نظيره فريق أستانا من كازاخستان يوم غداً الخميس على أرضية ملعب لاسيراميكا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فياريال المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية وخاصة وأنه يبدأ في غمار مسابقة جديدة تختلف تماماً عن أجواء الليغا الإسبانية، علماً بأن فريق فياريال كان قد إستعاد عافيته من جديد في الليغا بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما سيُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في مسابقة الدوري الأوروبي.

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ولا شك أن جماهير الغواصات الصفراء كانت تخشى كثيراً على مستقبل فريقها في الموسم الحالي، وخاصة بعد إنطلاقته الكارثية على صعيد الليغا عقب تعرضه إلي خسارتين على التوالي خارج أرضه، وذلك على يد فريق ليفانتي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم على يد فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الثانية، ولكن إنتصار الفريق الآخير جعله يستعيد عافيته بكل تأكيد من أجل الإستحقاقات القادمة أمامه.

أما على الجانب الآخر فبعدما تم إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يرغب فريق أستانا الآن التعويض عن جماهيره وذلك من خلال تقديم أداء مشرف وإستثنائي في مسابقة الدوري الأوروبي، ولم لا الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في المسابقة وخاصة وأن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تُمكنه من الوصول إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة على أقل تقدير.

وعلى الصعيد المحلي يبدو حال فريق أستانا أفضل بكثير من فريق فياريال، حيث يتصدر فريق أستانا دوري كازاخستان ويمتلك في رصيده 60 نقطة من 24 مباراة بعكس بقية أندية الدوري التي لعبت 26 مباراة، مما يعني أنه لا يزال يملك أمامه لقائين مؤجلين وبالتالي فهو قريب للغاية من حسم لقب الدوري.