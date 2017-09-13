موعد مباراة أوستريا فيينا وميلان في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أوستريا فيينا النمساوي يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، والتي جائت خارج أرضه على يد فريق لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

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ولا شك أن هذه الخسارة الثقيلة قد أثارت الكثير من القلق بين جماهير الروسونيري، وذلك لآنها كانت تنتظر من فريقها أن يُنافس على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، ولكن يبدو أن فريق ميلان لا يزال يحتاج إلي المزيد من الوقت من أجل إنسجام جميع لاعبيه وخاصة الوافدين الجدد منهم.

فعلى الرغم من أن فريق الروسونيري قد حقق 6 إنتصارات متتالية مع إنطلاقة الموسم الحالي، إلا أنه وفي أول إختبار حقيقي سقط بشكل مريع ومخيف للغاية له ولجماهيره، ولكن الفرصة الآن تبدو سانحة أمام فريق ميلان من أجل مصالحة الجماهير ونسيان خسارته الآخيرة، وذلك عن طريق الفوز خارج أرضه على حساب فريق أوستريا فيينا وحصد النقاط الثلاث، ومن ثم الفوز على حساب ضيفه فريق أودينيزي ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر الكالتشيو.

وفي حالة تمكن فريق الروسونيري من تحقيق ذلك سينسى الجميع ما فات، ويبدأ الفريق من جديد في التفكير بإيجابية في بقية أطوار الموسم الحالي، أما في حالة تعثره في أي من اللقائين فحينها سيكون فريق ميلان في مشكلة كبيرة للغاية ربما لن يعرف كيف يخرج منها بسهولة مع توالي المباريات الكبيرة في الأسابيع القادمة.

وعلى الرغم من صعوبة مواجهة فريق أوستريا فيينا على أرضه، إلا أن الفريق النمساوي لا يبدو في أفضل حالاته مع إنطلاقة الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري النمساوي ويمتلك في رصيده 11 نقطة عقب مرور 7 جولات من عمر الدوري.