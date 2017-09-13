موعد مباراة أتالانتا وإيفرتون في الدوري الأوروبي 2018 م

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تشهد أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا يوم غداً الخميس موقعة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق أتالانتا الإيطالي بضيفه فريق إيفرتون الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتالانتا المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم غاسبيريني باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة وأيضاً لمواصلة نتائجه الإيجابية عقب فوزه الآخير في الجولة الماضية من عمر الدوري الإيطالي، والذي جاء على حساب ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد.

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علماً بأن ذلك الفوز جعل فريق أتالانتا يحصد النقاط الثلاث الأولى له في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك بعد إنطلاقته السيئة نوعاً ما حيث تعرض إلي خسارتين على التوالي، ولكن ربما ما يشفع له قليلاً أنه واجه أندية كبيرة مثل فريق روما في المباراة الأولى الذي فاز عليه بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم فريق نابولي في المباراة الثانية الذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مما زاد القلق كثيراً بين جماهير النادي حول مستقبل فريقها في الموسم الحالي، وخاصة وأنها ترغب في أن يتألق الفريق مثلما كان حاله في الموسم الماضي حينما نافس على مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار الموسم بأكمله.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق إيفرتون تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم رونالد كومان في حالة أسوء، وخاصة بعدما تعرض إلي خسارة قاسية في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه ووسط جماهيره، وذلك على يد فريق توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في قلعة غوديسون بارك.

مما سيؤثر بكل تأكيد على معنويات فريق التوفيز كثيراً في هذه المباراة الأوروبية، وخاصة وأنه سيخوض المواجهة خارج أرضه ووسط أجواء جماهيرية حماسية وصعبة للغاية على الفريق الضيف، وبالتالي فإن العودة بنقطة واحدة فقط بالنسبة لفريق إيفرتون سوف يكون أمراً مثالياً.