موعد مباراة أبولون ليماسول وأولمبيك ليون في الدوري الأوروبي 2018 م

Advertisements

يحل فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أبولون ليماسول القبرصي يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وخاصة وأنها المباراة الأولى له في المسابقة الأوروبية في المجموعة الصعبة التي يتواجد بها والتي تضم أيضاً كلاً من فريق إيفرتون الإنجليزي وفريق أتالانتا الإيطالي، مما يؤكد على أهمية النقاط الثلاث كثيراً بالنسبة لفريق أولمبيك ليون في هذه المباراة.

Advertisements

ولعل ما يُعطي فريق أولمبيك ليون دافعاً معنوياً كبيراً لخوض هذه المباراة هو الفوز الآخير في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، والذي حققه على حساب ضيفه فريق غانغون بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد، مما أعاد الفريق من جديد إلي سكة الإنتصارات بعدما كان قد سقط في فخ التعادل في لقائين على التوالي.

ولكن الأمر الإيجابي بصفة عامة في موسم فريق أولمبيك ليون حتى هذه اللحظة، أن الفريق لم يتعرض إلي أي هزيمة عقب مرور 5 جولات من الدوري الفرنسي، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وسقط في فخ التعادل في لقائين، وبالتالي فإنه يتواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي ويمتلك في رصيده 11 نقطة، وإضافة لذلك سجل 11 هدفاً وإستقبلت شباكه 5 أهداف.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو فريق أبولون ليماسول يعيش أفضل أحواله مع بداية الموسم الحالي، حيث سقط في فخ التعادل في أخر لقائين رسميين له ولكنه وفي مقابل ذلك كان نجح في الفوز ببطولة كأس السوبر القبرصي في مطلع الموسم، وذلك عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق أبويل نيقوسيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأمل الآن في أن تكون إنطلاقته مثالية في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك على الرغم من علمه جيداً أن حظوظه من أجل التأهل عن هذه المجموعة الحديدية ضعيفة للغاية، ويبقى هدفه الوحيد هو تقديم أداء جيد من أجل إسعاد جماهيره.