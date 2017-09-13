موعد مباراة هوفنهايم وسبورتينغ براغا في الدوري الأوروبي 2018 م

Advertisements

يستعد فريق هوفنهايم الألماني لإستقبال نظيره فريق سبورتينغ براغا البرتغالي يوم غداً الخميس في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هوفنهايم المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني الواعد يوليان ناغيلسمان عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الأونة الآخيرة، وخاصة عقب فوزه في الجولة الماضية من عمر الدوري الألماني على حساب العملاق فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب راين نيكار أرينا.

Advertisements

مما يُعطي بالتالي الفريق دافعاً معنوياً كبيراً قبيل خوض هذه المباراة الأوروبية التي تُعد الأولى له على المستوى الأوروبي على مر التاريخ، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق هوفنهايم يمتلك كل الإمكانيات التي تسمح له بالتألق في الموسم الحالي سواء على صعيد البوندسليغا أو على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد البوندسليغا يحتل فريق هوفنهايم حالياً المركز الثاني في الترتيب، ولكنه يمتلك في رصيده 7 نقاط مثله مثل المتصدر فريق بوروسيا دورتموند والذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، مما يُزيد من طموحات فريق هوفنهايم والذي ترغب جماهيره في الموسم الحالي في التتويج بالألقاب مع نهاية الموسم.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق سبورتينغ براغا يعيش أسوء أيامه مع إنطلاقة الموسم الحالي، فعقب مرور 5 جولات من عمر الدوري البرتغالي هذا الموسم لم يتمكن الفريق من حصد سوى 6 نقاط فقط وبالتالي جعلته يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري، وإضافة لذلك فإنه قادم من خسارتين على التوالي في بطولة الدوري.

حيث تعرض للخسارة في الجولة الرابعة على أرضه على يد ضيفه الثقيل فريق بورتو بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض للخسارة في الجولة الخامسة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق فيتوريا سيتوبال بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل القلق يزداد كثيراً بين جماهيره خوفاً على مستقبل فريقهم في الموسم الحالي.