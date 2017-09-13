موعد مباراة هيرتا برلين وأتليتك بيلباو في الدوري الأوروبي 2018 م

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تشهد أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين يوم غداً الخميس موقعة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق هيرتا برلين الألماني بضيفه فريق أتليتك بيلباو الإسباني، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق هيرتا برلين المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب نتائج الفريق السيئة في أخر جولتين من عمر البوندسليغا والتي أدت إلي تراجعه إلي المركز العاشر في جدول الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط، حيث تعرض فريق العاصمة إلي الخسارة في الجولة الثانية خارج أرضه على يد مُضيفه فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شئ.

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ومن ثم سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق فيردر بريمن في الجولة الثالثة من عمر البوندسليغا، مما جعل القلق يزداد كثيراً بين جماهيره وخاصة قبيل إنطلاقة مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي، والتي تأمل جماهيره أن يذهب فيها إلي أبعد نقطة ممكنة أو على الأقل الوصول إلي الدور ثمن النهائي.

أما على الجانب الآخر فيبدو حال فريق أتليتك بيلباو أفضل بكثير، وذلك على الرغم من أن الفريق الباسكي قد فقد مدربه السابق إرنيستو فالفيردي في مطلع الموسم والذي إتجه لتدريب فريق برشلونة، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على فريق أتليتك بيلباو وبدا الفريق قوياً للغاية في إنطلاقة الموسم الحالي.

فعقب مرور 3 جولات من عمر الليغا الإسبانية يحتل الفريق الباسكي حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط مثله مثل صاحب المركز الثالث فريق إشبيلية والذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، وإضافة لذلك لم يتعرض الفريق الباسكي إلي أي هزيمة حتى هذه اللحظة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

حيث خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات رسمية في الموسم الحالي، وتمكن من تحقيق الإنتصار في 4 مباريات وسقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط كانت في إفتتاح مبارياته في الليغا الإسبانية.