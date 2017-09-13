موعد مباراة أرسنال وكولن في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لتدشين إنطلاقته في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م حينما يستقبل نظيره فريق كولن الألماني على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المسابقة، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر باحثاً عن تحقيق الفوز فقط ولا شئ غيره، حتى يحصد الفريق اللندني النقاط الثلاث في إنطلاقة مشواره في المسابقة الأوروبية، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة والتي لم تتعود بكل تأكيد على رؤية فريقها يلعب إلا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولكن يجب عليها الآن أن تعتاد على ذلك الأمر كما هو حال تماماً فريق أرسنال، والذي ربما قد تُمثل له هذه المسابقة بمثابة بوابة العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ففي حالة فوزه بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي يتمكن من الحصول على بطاقة مباشرة نحو أعرق المسابقات الأوروبية في الموسم الذي يليه، مثلما كان الحال مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يلعب في الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وربما ما قد يدفع المدرب أرسين فينغر إلي التفكير جدياً في هذه البطولة أن إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار يُعد أمراً في غاية الصعوبة على فريق أرسنال، ولعل نتائجه مع إنطلاقة الموسم الحالي أبرز دليل على ذلك، فعقب مرور 4 جولات فقط من عمر البريمرليغ يحتل فريق أرسنال حالياً المركز الحادي عشر في جدول الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 6 نقاط فقط.

وعلى الرغم من فوز الفريق اللندني في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ على حساب ضيفه فريق بورنموث بهدف وحيد مقابل لا شئ، إلا أن آثار كلاً من الخسارتين التي تعرض لهما الفريق في الجولة الثانية والثالثة لا تزال متواجدة، وخاصة خسارة الجولة الثالثة خارج أرضه على يد فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شئ.